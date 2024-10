Vibonese, l’ex Marras: ‘A Reggio un’annata particolare. Sarà tosta’

La stagione ufficiale è alle porte e l’avvio per la Reggina è in Coppa Italia contro la Vibonese. L’ex Marras parla ai microfoni del club: “Domenica sarà subito gara ufficiale al Granillo contro la Reggina. Una partita tosta, ma noi dobbiamo affrontarla come sappiamo, senza paura e sono sicuro che faremo una grande partita. Sono stato lì la scorsa stagione, in una annata molto particolare, non sono riuscito a incidere come volevo. Adesso sono qui e darò tutto me stesso per fare bene. Invito il pubblico a sostenerci e seguirci tutte le domeniche, forza Vibonese“.