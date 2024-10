La Reggina archivia la pratica Vibonese grazie ad una rete del Tanque

Grazie ad una rete di German Denis al minuto numero 35, la Reggina supera la Vibonese nel match valido per la giornata numero 24 del campionato di Serie C, girone C.

PRIMO TEMPO

Grande ritmo sin dai primi minuti di gara, quando Guarna viene impegnato da un tiro di Bernardotto, ben deviato in angolo.

Al minuto numero 17 ci ha provato Bianchi con il mancino dopo una bella triangolazione con Denis. Tiro debole.

Alla mezzora clamorosa occasione fallita da Emmausso che a tu per tu con Guarna, spara alto.

Cinque minuti dopo ci ha pensato El Tanque Denis a portare in vantaggio la Reggina, trasformando con un “cucchiaio” un calcio di rigore.

Dopo tre minuti di recupero e pochi sussulti, scivola via la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Il primo sussulto della ripresa è amaranto: Blondett con un destro al volo ha provato ad impensierire Mengoni: conclusione larga.

Partita che prosegue poi su ritmi notevolmente bassi, e spesso interrotta dai fischi del direttore di gara.

Al termine di quattro minuti di recupero la Reggina porta a casa la vittoria dopo aver rischiato in qualche occasione sulle corsie esterne.