Vibonese – Reggina, Rocco Musolino: “Partita decisiva. Se entriamo nei play-off…”

Mancano ormai pochi minuti al match Vibonese – Reggina, determinante per il futuro della squadra amaranto.

Abbiamo sentito la storica voce della Reggina, il giornalista Rocco Musolino.

“E’ una domenica di festa. A Vibo ci aspetta un’atmosfera fantastica e sarà l’ambiente ideale per una bella giornata di sport. Credo ci sia anche un rapporto abbastanza tranquillo tra le due tifoserie. E’ una partita che vale tantissimo. Può risultare decisiva per le sorti della società se la Reggina dovesse vincere e almeno una delle sue concorrenti dovesse invece perdere. L’obiettivo sarebbe allora raggiunto. Un risultato che a un certo punto sembrava sfuggire e che adesso invece dopo il ritorno di Cevoli è a portata di mano. Se dovessimo entrare nei play off diventiamo una vera e propria mina vagante”.