Serie D: Vibonese-Siracusa: dove vedere la partita

Vibonese-Siracusa è l’incontro più atteso della giornata. Siciliani che sperano di allungare sulle inseguitrici, padroni di casa che, invece, puntano ad accorciare la classifica. Sarà certamente un incontro avvincente e tutto da seguire. Lo faranno anche i tifosi della Reggina, visto che gli amaranto non scenderanno in campo, in quanto rinviata la sfida con il Favara.

Dove vedere la partita

Vibonese-Siracusa, gara in programma domenica quindici dicembre allo stadio comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia, verrà trasmessa in tv su TRIS, canale 58. Sui canali Facebook di TRIS è prevista la diretta streaming del match.