Aeroporto di Lamezia: salvata la vita di un passeggero tedesco colpito da crisi epilettica

Il Sindacato FSP Polizia di Stato di Catanzaro esprime le sue più vive congratulazioni al Vice Sovrintendente Walter Lento, in servizio presso la Polizia di Frontiera Aerea di Lamezia Terme, per l’intervento tempestivo che ha permesso di salvare la vita a un passeggero colpito da una grave crisi epilettica. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 17 ottobre presso l’aeroporto di Lamezia.

Grazie alla prontezza e alla grande professionalità di Lento, che ha seguito immediatamente i protocolli d’emergenza, posizionando l’uomo su un fianco e monitorando attentamente le sue vie respiratorie, è stato possibile scongiurare conseguenze gravi e gestire con successo una situazione critica.

“Esprimo il mio personale apprezzamento per il collega Lento, agli altri colleghi e al Dirigente della Polaria di Lamezia Terme, la cui prontezza di riflessi è stata determinante nel salvare una vita,” ha dichiarato Rocco Morelli, Segretario Provinciale e Generale del Sindacato FSP Polizia di Stato di Catanzaro.

Un intervento salvavita

Il passeggero, un turista tedesco, è stato colpito da una crisi epilettica mentre si trovava all’aeroporto. Dopo l’intervento di Lento, l’uomo ha ricevuto le cure mediche necessarie e ha potuto lasciare l’aeroporto senza ulteriori complicazioni.

Il sindacato ha sottolineato come l’episodio dimostri ancora una volta l’impegno quotidiano degli agenti della Polizia di Stato, anche in situazioni di emergenza sanitaria. Il Sindacato FSP auspica che l’Amministrazione prenda in seria considerazione un riconoscimento premiale per il Vice Sovrintendente Lento e gli altri colleghi coinvolti.