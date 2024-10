Vicenda Atam, Marino: “Condanniamo questo gesto”

E’ quanto afferma l’assessore comunale ai Trasporti, Giuseppe Marino.

Il riferimento va a quanto accaduto nella serata di ieri nel quartiere Archi dove un autobus è stato fatto oggetto di una sassaiola che ha provocato danni contro la fiancata e i finestrini del mezzo sui cui erano a bordo otto persone.

“Condanniamo fermamente questo gesto, – prosegue Marino – l’ennesimo, di vandalismo subito dall’Atam e dalla stessa amministrazione comunale, peraltro rivolto contro uno dei nuovi mezzi che compongono la flotta Atam recentemente acquistato con i fondi europei del Pon Metro. Rivolgiamo, inoltre, anche un forte appello alla cittadinanza affinché compia un deciso passo in avanti sul fronte della responsabilità collettiva, del senso civico e della tutela del bene comune. Quanto accaduto ieri sera, costituisce un danno rilevante nei confronti dell’intera utenza perché adesso serviranno delle nuove risorse per riparare i danni che ammontano a qualche migliaio di euro e lo stesso mezzo colpito dovrà restare fermo per alcune settimane indebolendo così il parco bus e mettendo in difficoltà l’Atam per quanto riguarda l’organizzazione dei collegamenti. Quello che è successo, dunque – conclude l’assessore – non può passare inosservato. I nuovi autobus tra l’altro sono dotati di telecamere e ci auguriamo che le immagini che sono state riprese possano aiutare le indagini che sono già in corso e consentire l’individuazione dei responsabili da parte dell’autorità giudiziaria”.