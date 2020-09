Vida Loca Streetwear: l'innovativo brand ideato da due giovani reggini - FOTO

Francesco e Antonino sono due ragazzi, due reggini che, durante il periodo del lockdown, si sono dati da fare per creare qualcosa di innovativo che rispecchiasse la loro voglia di fare.

19 anni Francesco Marra e 18 Antonino Marino che, pur essendo impegnato ancora con la scuola, non ha rinunciato al sogno di creare un'attività.

"Abbiamo iniziato per passatempo ideando t-shirt per uso personale. Il passaparola, successivamente, è avvenuto tramite WhatsApp. Le foto di queste magliette hanno ricevuto una grande curiosità da ragazzi e ragazze di Reggio".

Vida Loca è nato ufficialmente da circa 2 settimane e subito ha ricevuto un grande successo, tanto che sulla pagina Instagram ha già raggiunto, e superato, gli 11 mila follower.

"L’obiettivo del brand - raccontano i due creatori - è proporre uno stile particolare e innovativo conservando principi come l’alta qualità, il Made in Italy e il rispetto dell’ambiente con prodotti ecosostenibili (cotone organico, 100% cotone)".

I due reggini, infatti, effettuano spedizioni in tutta Italia, ma anche all'estero.

Inutile negarlo, il punto di forza di un'azienda nel 2020 sta, in gran parte, nella pubblicità, in particolar modo, quella dei social network.

"La Vida Loca per noi non è una vita di lusso, ma una vita di alti e bassi - spiegano Francesco e Antonino. Sapersi distinguere e vivere la quotidianità in modo particolare, frenetico e non sprecare i momenti".