Festeggiamenti Reggina, alcune precisazioni sul video diffuso da Le Iene

In merito al video postato sulla pagina Facebook ‘Le Iene’ riguardante i festeggiamenti della Reggina in serie B all’Arena dello Stretto, poiché si sono succedute notizie non veritiere e assolutamente infondate, la redazione di CityNow tiene a precisare quanto segue:

“Le immagini realizzate in data venerdì 12 giugno registrate dalle telecamere di CityNow e diffuse dal sito leiene.it non sono state da noi in alcun modo fornite né concesse. Nessun autorizzazione dunque è stata data alla redazione de ‘Le Iene’ per la pubblicazione delle stesse.

Intendiamo sottolineare inoltre, come già evidenziato, l’impegno e le buone intenzioni degli organizzatori dei festeggiamenti in tema di ordine e sicurezza che non sono state mai messe in discussione.

E’ bene infine evidenziare come CityNow non ha nulla contro gli Ultras. Ne sono testimonianza i tantissimi articoli pubblicati negli anni che ne hanno esaltato il loro contributo nel raggiungimento dei risultati della nostra Reggina“.