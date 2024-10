‘Reggio sopra ogni cosa’, il video dell’amministrazione dedicato ai reggini

“Questo video è dedicato a noi reggini, a come abbiamo affrontato la quarantena, al nostro coraggio e alla nostra voglia di ricominciare”.

A scriverlo in un post su Facebook è il sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino ha condiviso un video dedicato a Reggio Calabria, mostrando agli abitanti vicini e lontani i suoi luoghi più belli e le situazioni più difficili vissute durante questa pandemia.

“A me sono venuti i brividi” ha commentato il sindaco. Scorci del lungomare, del corso Garibaldi deserti, operatori sanitari al lavoro al Grande Ospedale Metropolitano ed un narratore a far da sfondo. Nel video, realizzato dall’amministrazione comunale, si alternano anche i momenti più belli della quotidianità di Reggio. Una partita della Viola o una della Reggina, Festa Madonna. Momenti speciali che, ognuno di noi, non vede l’ora di poter rivivere.

“Siamo già caduti tante volte nella nostra storia. Ma ci siamo sempre risollevati, ed è questa la felicità più grande. Perchè questa nostra Reggio, una Reggio che viene spesso zittita e risa e insultata, bhè questa Reggio guai a chi ce la tocca, a chi ce la insulta”.

