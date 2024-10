Vigili del Fuoco, Falcomatà: “Il presidio di Rosarno non deve chiudere”

Il Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha trasmesso in queste ore una missiva al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese chiedendo che venga rivista la decisione dell’Amministrazione Centrale dei Vigili del Fuoco di cancellare il distaccamento della cittadina della piana di Gioia Tauro.

“Tutti siamo consapevoli dell’importanza di un presidio del genere su un territorio complesso come quello di Rosarno – ha spiegato il sindaco – non solo per gli aspetti logistici legati alla sicurezza dei cittadini, ma anche per un fatto di percezione. Sono convinto infatti che la squadra Stato debba concentrare i suoi sforzi proprio sui territorio maggiormente a rischio, rinforzando i presidi di legalità e sicurezza”.