Vigilia di Viola-Cosenza: “Domani tutti al PalaMazzetto”

Alla vigilia dell’atteso e decisivo match che domani, domenica 10 maggio (ore 18.30 PalaMazzetto, Centro sportivo rione Modena), vedrà opposte le ragazze della Viola femminile a Cosenza, è il capitano della squadra,Antonella Bordò, a prendere la parola per ribadire le grandi motivazioni del team e invitare tifosi e appassionati a spingere le atlete verso un risultato storico. “Siamo cariche – afferma il capitano neroarancio al termine della sessione di rifinitura – ci siamo allenate con grande ritmo e concentrazione. Quella contro Cosenza è una sfida che sentiamo in modo particolare perchè affrontiamo un avversario ostico, che in altri confronti ci ha creato non poche difficoltà. Vogliamo fare bene, centrando un risultato che ci consentirebbe di entrare nella storia di questo club e di impreziosire ulteriormente una stagione più che positiva per la società, in tutte le sue articolazioni. Abbiamo l’opportunità di coronare un biennio davvero esaltante che ha visto una crescita enorme del settore femminile. Quest’anno, in particolare, si è creato un gruppo vincente che sa stare bene insieme, sia sotto il profilo tecnico che da un punto di vista caratteriale e il brillante cammino durante tutta la stagione lo dimostra chiaramente. Adesso siamo di fronte all’ultimo ostacolo e crediamo che per poter vincere anche questa sfida, sia necessario il calore che solo gli appassionati dei colori neroarancio sono in grado di regalare. Non posso, quindi, che rinnovare a nome di tutto il gruppo – conclude capitan Bordò – l’invito a venire numerosi al PalaMazzetto a sostenere la nostra squadra e provare insieme a tagliare un traguardo straordinario”.

