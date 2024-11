Vigor Lamezia-Reggina, quattro motivi per avere paura

di Alessandro Giofrè – Finisce 4-0 il derby tra lamentini ed amaranto. Neanche il tifoso bianco-verde più ottimista avrebbe potuto immaginare un risultato simile ma si sa che la Reggina è la migliore a stupire tutti sovvertendo ogni pronostico, ovviamente a proprio sfavore. Gli amaranto tornano dalla “trasferta” di Lamezia con quattro buoni motivi per avere paura. Innanzitutto ci si aspettava una reazione dopo il -4 inflitto in settimana dalla Disciplinare ed invece niente, forse per reagire si sta aspettando la prossima penalizzazione?! Secondo, se manca un titolare fisso, e ieri quel titolare era Rizzo, sembra che manchi Maradona. In terzo luogo, non si riesce proprio a trovare continuità di risultati e senza questa, senza punti ed in coda alla classifica si rischia grosso. Ed infine, la Reggina ha grasse e grosse difficoltà a trovare la porta. Insomma lo scenario che si era prospettato ad inizio anno dopo le prime ottime prestazioni si sta, neanche così lentamente, stravolgendo. Se dal punto di vista del gioco si continua a vedere qualcosa, non si può dire lo stesso per quel che riguarda i risultati. Ieri la Vigor Lamezia, in una noiosa partita, ha dato una lezione alla Reggina: non importa essere belli e divertenti, quello che conta e metterla nel sette!Nel prossimo incontro di campionato la Reggina affronterà l’ultima della classe, l’Aversa Normanna, non vincere significherebbe dare il via ad una crisi che è in attesa dietro l’angolo. Intanto mercoledì ci sarà l’incontro di Coppa Italia contro il Cosenza. Sicuramente verranno utilizzate le seconde linee perché la squadra del Presidente Foti ha ben altri problemi da affrontare, bisogna risalire la china in campionato e non servono di certo altre distrazioni.VISITA IL SITO WWW.REGGINAONWEB.IT website