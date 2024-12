Fuga romantica o soggiorno tra amici, ‘Il Casale degli Aragonesi’ è la location perfetta – FOTO

Immerso nel suggestivo paesaggio di Motta San Giovanni, di fronte al maestoso Castello di Santo Niceto, sorge Il Casale degli Aragonesi. Questa villa unica, trasformata in una raffinata casa vacanze, non è solo un luogo in cui soggiornare, ma un’esperienza che intreccia storia familiare, amore per la tradizione e attenzione per il dettaglio. Qui, ogni ospite trova il proprio angolo di tranquillità, accompagnato da una vista spettacolare e da un’accoglienza senza pari.

Alloggio e non solo: una location per eventi

Suddivisa in due aree, la villa offre un’esperienza esclusiva che si adatta a diverse esigenze. Dotata di 10 posti letto, è la soluzione ideale per famiglie, coppie o gruppi di amici in cerca di tranquillità e relax.

La struttura non è solo un rifugio per i viaggiatori, ma anche una perfetta location per piccoli eventi. La taverna accogliente può ospitare fino a 20 persone, rendendo il casale un luogo per celebrare momenti speciali in un’atmosfera intima e suggestiva.

Ideale anche per fughe d’amore, offre agli innamorati la possibilità di vivere momenti di intimità e relax in una cornice romantica, resa unica dalla vasca idromassaggio panoramica

Una vista mozzafiato sul Castello di Santo Niceto

Affacciata direttamente sul maestoso Castello di Santo Niceto, la villa regala un panorama unico che conquista il cuore. Da non perdere, la vasca idromassaggio con vista castello, per momenti di puro relax immersi in un contesto da favola.

Una storia di passione e impegno

Dietro il Casale degli Aragonesi c’è una storia che parla di amore per le proprie radici. La titolare ha raccontato a CityNow:

“Questa casa era dei miei nonni, aveva un valore affettivo e non volevo che venisse abbandonata. Ho creduto in questo progetto, anche se non è stato semplice. Ho iniziato 10 anni fa e mi sono ritagliata uno spazio nel settore, accogliendo studenti e turisti da ogni parte d’Europa, soprattutto dalla Germania“.

Da allora, il casale è diventato un punto di riferimento per gruppi di studenti che festeggiano i 100 giorni alla maturità e per i tanti turisti tedeschi affascinati dal luogo.

Una location per ogni esigenza

Che si tratti di una vacanza rigenerante, di una fuga romantica o di un evento speciale, Il Casale degli Aragonesi è la scelta perfetta. Immerso nella tranquillità, offre un’esperienza autentica e indimenticabile.

Se state cercando una struttura che unisca il fascino della tradizione alla bellezza del paesaggio calabrese, Il Casale degli Aragonesi vi aspetta per regalarvi un soggiorno da sogno.