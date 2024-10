A Villa Cordon Bleu l’esclusivo evento “Solstizio d’estate”

A Villa Cordon Bleu è tutto pronto per il "Solstizio d'estate": un apericena in compagnia di amici e la selezione musicale di Antonio Venanzi

Solstizio d’estate, queste due parole non vi fanno fremere dalla voglia di festeggiare l’arrivo della bella stagione?

E quale modo migliore di farlo se non in compagnia degli amici di sempre, in una località da sogno con sottofondo un’ottima selezione musicale?

La location scelta per l’occasione è quella di Villa Cordon Bleu. La storica villa di Saline Joniche che, negli anni, ha ospitato innumerevoli ricevimenti e banchetti, è celebre tra i reggini che, sicuramente, vi sono stati almeno una volta.

Dopo la ristrutturazione, la villa dei dei Fratelli Macheda torna ancora più bella di prima e per l’evento si discosta dalle vesti cerimoniali per ospitare un apericena ed una serata all’insegna della buona musica e del divertimento.

La festa non può non avere un suo tema e per l’evento si è infatti scelto un dress code: bianco o giallo due colori, perfetti per richiamare il senso dell’estate.

L’apericena, che avrà inizio alle ore 21:00 prevede: polpette di melanzana, arancini alla siciliana, passando per l’insalata russa, cous cous, farro, bocconcini di pollo, focaccine, insalate di mare e tanto altro ancora, come paella di mare, la pasta fresca al pescespada e la frittura di mare saranno preparate sul momento.

Chi non riuscirà a partecipare alla cena non è assolutamente escluso. L’accesso all’evento è infatti consentito anche successivamente.

Ad accompagnare gli ospiti nel corso della serata con la sua musica sarà il dj Antonio Venanzi.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Villa Cordon Bleu si trova a Saline Joniche in Contrada Pantanelle a mare.

Per info & prenotazioni è possibile contattare: