A Villa Kalazul un evento da non perdere. Da ‘Uomini e Donne’ ospite Giordano Mazzocchi

Evento da non perdere da Villa Kalazul, ospite l'ex protagonista di Uomini e Donne. Info

L’estate si avvicina, iniziano gli eventi da non perdere a Villa Kalazul. Sabato 25 maggio dinner show con ospite Giordano Mazzocchi, ex protagonista di ‘Uomini e Donne’.

Inizio dell’evento alle ore 21, con una cena alla presenza di Giordano Mazzocchi. Alle 23.30 invece Pool Party organizzato dallo staff del Kalazul, preceduto dal pre-serata latino curato da Etoile Dance.

Situata di fronte al Lido ‘Cala Azul’, la Villa si propone di arricchire la varietà di offerte ricreative e ristorative di Marina di S.Lorenzo.

Villa Kalazul è stata ideata come sala da ricevimento, luogo ideale dove poter festeggiare cerimonie e banchetti di ogni tipo.

Particolarmente suggestiva la location (con tanto di piscina), l’ambiente elegante e raffinato conta di incontrare il favore del pubblico grazie ai pochi eventi organizzati, come quello in programma per sabato 25 maggio con ospite l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Classe 1997, Giordano Mazzocchi è nato ad Avezzano. Diplomato presso l’istituto tecnico commerciale ed è un amante degli sport, tra cui predilige quelli invernali. Proprio sul suo profilo Facebook, infatti, dove è seguito da oltre moltissimi followers, Giordano Mazzocchi spesso pubblica foto di lui sulla neve.

Occhi profondi, sguardo impenetrabile e faccia da bravo ragazzo. Fin da adolescente, Giordano ha sempre avuto una certa predisposizione per il mondo della recitazione e la sua occasione è arrivata quando è entrato a far parte del cast della pellicola cinematografica Felicissime condoglianze, diretto da Claudio Insegno.

INFO SERATA

25Maggio2019

VillaKalazul

• ingresso Cena+Serata 20€

( Menù Pizzaria con bevanda inclusa )

• La prenotazione del tavolo cena è valida anche per la serata

• Ingresso dopo cena con invito 10€ drink esclusa

• 15€ drink inclusa

È obbligatoria la prenotazione per la cena

Per info 345 6021174

NB: la musica inizierà già durante la cena

