Villa S.Giovanni, auto finisce in mare. Illeso il conducente – FOTO

Nella serata di oggi, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un lungo e complicato intervento a Villa San Giovanni.

Alle ore 20:10 circa gli uomini del Nucleo Sommozzatori del Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria sono intervenuti per il recupero di un’autovettura caduta in acqua nel porto del comune di Villa San Giovanni (RC).

Solo con il supporto di Autogru della sede centrale si è riusciti a recuperare l’auto caduta in mare.

Illeso il conducente che riusciva ad abbandonare l’autovettura prima che finisse in acqua. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.