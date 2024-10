‘Adotta una buca’ a Villa San Giovanni: i cittadini comprano l’asfalto per sistemare le strade

“Arrivano i primi fattivi segnali di collaborazione da parte dei cittadini, singoli, professionisti ed associazioni: grazie alla collaborazione dell’associazione “La Madonnina” la via Vittorio Emanuele II di Cannitello è stata resa sicura al transito, soprattutto per i mezzi a due ruote.

Qualche giorno addietro, infatti, l’associazione cannitellese “per spirito di collaborazione con la nuova amministrazione comunale” ha chiesto di contribuire a risolvere il problema del dissesto del manto stradale “comprando dell’asfalto da posare dove c’è bisogno su via Vittorio Emanuele II”.

Il sindaco di Villa San Giovanni Giusi Caminiti, la giunta e il gruppo consiliare “Città in movimento” esprimono soddisfazione per la volontà di cittadini e associazioni di contribuire per ripristinare il manto stradale.