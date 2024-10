Villa San Giovanni, appuntamento per la giornata della disabilità

A che punto è la legge sul dopo di noi? Come la Regione la sta attuando? L’importanza del progetto individualizzato è stata compresa? Domenica 3 dicembre, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII in Villa San Giovanni, alle ore 15,30, l’associazione di volontariato Specialmente Preziosi, in collaborazione con la Consulta Comunale del Terzo Settore di Villa San Giovanni e con il patrocinio del Centro Servizi al Volontariato di Reggio Calabria, promuove un convegno su “Dopo di noi,una riflessione sulla legge n.112/2016”,.

Interverranno ai lavori l’avv. Luciano Squillaci, vicepresidente di CSVnet, e l’ing. Giovanni Marino, presidente della Fondazione Marino per l’autismo Onlus. Introdurrà i lavori la dr.ssa Maria Franco, presidente dell’ass. Specialmente Preziosi, e porterà i saluti la dr.ssa Graziella Trecroci, dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. L’associazione ha deciso di celebrare così la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: una scelta dettata dalla volontà di andare oltre le consuete parole celebrative, con un segno tangibile di concretezza nell’ambito dei diritti delle persone con disabilità e della promozione di una società realmente inclusiva con pari opportunità per tutti.

