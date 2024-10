Villa, spostamento del porto a sud: ADSP accoglie le istanze del consiglio comunale

Di seguito il comunicato stampa di sindaco, giunta e gruppo consiliare “Città in Movimento” di Villa San Giovanni su porto a sud e Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Il 2024 si apre con una buona notizia: il commissario straordinario dell’autorità di sistema portuale dello Stretto Ranieri, il 29 dicembre scorso, ha avanzato al MIT (ministero delle infrastrutture dei trasporti) l’istanza di “ampliamento della circoscrizione all’area a sud del molo di sopraflutto del porto di Villa San Giovanni”.

In poco meno di un mese la Regione Calabria (con delibera di giunta numero 663 del 29/11/2023) e il commissario dell’ADSP hanno recepito le istanze del consiglio comunale per lo spostamento del porto a sud: a confermare che sia la regione sia il commissario Ranieri hanno a cuore il “ricollocamento a sud rispetto all’esistente“ sono le stesse parole contenute nella delibera di giunta regionale prima e nell’istanza a firma di Ranieri dopo.

Lo stesso commissario straordinario, dopo aver incontrato i primi giorni del mese di dicembre il sindaco Giusy Caminiti, ha informalmente interloquito lo scorso 30 dicembre con i consiglieri comunali presenti a palazzo San Giovanni a chiusura del consiglio comunale poco prima tenutosi.

Il commissario ha espressamente fatto riferimento alle necessità della Città: prima fra tutte essere liberata dall’attraversamento intraurbano di viale Italia e via Marinai d’Italia, per recuperare spazi di vivibilità ma anche zone a forte attrazione turistica e per la nautica da diporto.

Del resto, così non poteva essere per un commissario Villese che conosce fin troppo bene le problematiche anche cittadine (viabilità, vivibilità, inquinamento) ed ha garantito che, in perfetta sintonia con le richieste del consiglio comunale e con le richieste da sempre portate avanti dalla Città, nessun nuovo approdo sarà realizzato all’interno del porto storico, essendo, appunto, obiettivo ormai da tutti condiviso lo spostamento delle darsene per il traghettamento delle auto e dei tir a sud delle invasature ferroviarie.

Si legge altresì nella nota a firma del commissario Ranieri che:

“Si individueranno le nuove funzioni che potranno essere svolte negli ambiti lasciati liberi dagli scivoli attualmente in concessione ad un operatore privato e potenziando le banchine di ormeggio per i mezzi veloci dedicati al traghettamento dei passeggeri a piedi, con miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi erogati anche in regime di continuità territoriale ferroviaria”.

Si concretizza così pienamente la richiesta che l’amministrazione e il consiglio comunale hanno sin dal loro insediamento portato avanti nei confronti dell’autorità di sistema portuale dello stretto, condividendola anche con associazioni cittadine e partiti politici, le cui osservazioni fanno parte del fascicolo di atti trasmesso all’ADSP unitamente al parere a firma del responsabile dell’ufficio tecnico e alle due delibere consiliari che tracciano inequivocabilmente i sì di questa città: sì prioritario allo spostamento del porto a sud; sì agli ormeggi per i mezzi veloci e alla stazione marittima; sì ad ogni azione che serva a mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni da e verso la Sicilia, oggi promiscuo rispetto al traffico veicolare.

La soddisfazione del sindaco Giusy Caminiti

Commenta il sindaco Giusy Caminiti:

“Con grande soddisfazione il commissario Ranieri ha parlato di restituire alla città (una volta realizzate, per fasi, le invasature del porto a sud) l’area che va dall’ex lido Cenide tanto caro alla città, fino agli approdi delle società private di navigazione adeguatamente riqualificate per attività di tipo turistico e nautica da diporto. Oggi con grande soddisfazione riteniamo di aver onorato il mandato ricevuto dal consiglio comunale, ma soprattutto dalla città con la quale, rispetto al tema del documento strategico di programmazione dell’ADSP, abbiamo interloquito sia documentalmente sia fisicamente: da quarant’anni, ossia dal famoso accordo di programma del 1990, villa San Giovanni chiede il porto a sud. Non potevamo accettare un nuovo approdo all’interno dell’area del porto storico: avrebbe voluto dire rassegnarci ad una situazione che mai avrebbe trovato altro sbocco. La regione Calabria ha accolto nella delibera con cui dà intesa per la successiva adozione del DPSS (documento di pianificazione strategica) le richieste e le prescrizioni del nostro comune; il commissario Ranieri come primo atto ha dimostrato alla città grande attenzione”.

Prosegue la Caminiti:

“L’ampliamento della circoscrizione dell’Autorità dello Stretto all’area a sud del porto ferroviario si concluderà, dopo un procedimento amministrativo particolarmente complesso, con un decreto a firma del presidente della Repubblica. Noi come amministrazione abbiamo già fatto il nostro: nell’approvazione del preliminare del piano strutturale comunale, avvenuta lo scorso 23 dicembre, questa maggioranza ha già individuato nella sua pianificazione l’area da destinare ad ampliamento del porto esistente, alle spalle dello stesso, con ripascimento di tutta la spiaggia di Acciarello”.

Conclude la Caminiti: