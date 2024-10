Villa San Giovanni – La giunta comunale torna al completo: arriva la nomina di Imbesi

È stata una decisione ponderata e valutata approfonditamente e alla fine la Giunta di Villa San Giovanni è tornata al completo. Dopo la nomina ad assessore di Francesca Porpiglia, alla quale saranno assegnate domani, 11 giugno, le deleghe, a completare la rosa dei nomi che affiancheranno il sindaco per un periodo arriva Giovanni Imbesi che manterrà le deleghe che aveva fuori giunta da consigliere.

Ha già dimostrato le sue competenze impegnandosi giornalmente, infatti, è stato sempre in prima linea per ottenere i risultati storici visti fin qui. Basti pensare al suo fondamentale apporto tanto per il molo quanto per i lavori che interesseranno la Via Marina. Imbesi è una risorsa eccezionale e la freschezza della sua giovane età gli darà modo di esprimersi al meglio e continuare quella strada intrapresa da consigliere con le deleghe turismo, decreto emergenza e grandi opere».

Imbesi è un uomo di grandi principi, onesto, appartenente a una famiglia conosciuta per rettitudine e fervida fede cristiana. Ovviamente come già anticipato questo non esclude altri rimpasti e potenziali futuri allargamenti e nuovi assetti di maggioranza, ove ci potranno essere le condizioni.

Una stima che il sindaco non ha mai nascosto, anzi, ha più volte e in diverse occasioni lodato l’operato di Imbesi ragioni che lo hanno spinto ad assegnare quest’importante riconoscimento.

«Sono felice di questo riconoscimento che per me non è un traguardo – ha dichiarato Imbesi – inizia una fase per me ancora più impegnativa che, mantenendo le mie deleghe, mi consentirà di promuovere un’azione ancor più incisiva. Ho seguito da vicino tutto l’iter per arrivare alla consegna del molo di sottoflutto e questo mi riempie di gioia e già domani saranno aperte le buste per dare in concessione stagionale diverse aree. Sono piccoli traguardi ma fondamentali. Stiamo già lavorando al progetto finale che vede il porto completo con strutture ricettive al so interno, pontili e tutto l’occorrente per la nautica da diporto.

Continuerò a lavorare per arrivare al più presto a questo obiettivo. Anche con la consulta dei quartieri abbiamo avuto ottimi feedback lavorando in sinergia e stiamo già programmando una festa rionale nel mese di luglio. Non ho trascurato la delega al turismo, anzi, sono convinto che ci sia molto da fare e l’idea di concedere delle aree per animare la Via Marina è solo un inizio. I progetti non mancano e, in tal senso, abbiamo avviato l’iter per la tassa di soggiorno che dal 22 di giugno entrerà in vigore andando a creare una specifica voce in bilancio che ci consentirà di programmare interventi mirati di manutenzione e decoro della città.