Villa, l’Istituto ‘Trecroci’ firma la convenzione con l’Accademia delle Imprese Europea

L’intento è creare una sinergia tra il mondo della scuola e del lavoro attraverso la promozione di percorsi formativi nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera

L’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “G. Trecroci” di Villa San Giovanni (Rc) ha siglato la convenzione di collaborazione con l’Accademia delle Imprese Europea, con l’intento di creare una sinergia tra il mondo della scuola e del lavoro attraverso la promozione di percorsi formativi nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo una cultura della qualità e della sostenibilità.

L’accordo è stato firmato dalla dirigente scolastica, Enza Loiero, e dal presidente dell’Accademia delle Imprese Europea, Giuseppe Ariobazzani, e prevede il supporto tecnico-scientifico dei Biologi della Calabria.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti di acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro – afferma la Dirigente scolastica -, ma anche di contribuire allo sviluppo del nostro territorio”.

Reciproca soddisfazione da parte del presidente dell’Accademia, e pure dal presidente dei Biologi calabresi, Domenico Luca Laurendi. L’obiettivo è che gli studenti sappiano narrare le loro creazioni unendo gusto, tradizione e scienza, garantendo che l’eccellenza culinaria sia sinonimo di cibo della salute, tracciato e certificato anche con il marchio PIT.

Plauso per l’iniziativa pure da parte dell’europarlamentare calabrese, Giusi Princi, che ha riconosciuto alla professoressa Loiero l’impegno e la capacità di proporre idee finalizzate alla promozione di innovazioni educative.