A Villa San Giovanni “Mezzogiorno di Confartigianato”

Quest’anno sarà la Calabria, per l’esattezza il comune di Villa San Giovanni, ad ospitare la due giorni della Convention Mezzogiorno di Confartigianato, appuntamento biennale che chiama a raccolta il mondo associativo del Sud Italia, gli imprenditori, gli amministratori locali delle Regioni del Mezzogiorno, dei rappresentanti del Governo ed economisti.

“5 leve per il Sud: turismo, innovazione, agrifood, export, green”: è il tema della Convention, al quale parteciperanno i vertici nazionali e territoriali della Confartigianato per analizzare le politiche di sviluppo nelle regioni meridionali, far emergere il protagonismo dell’artigianato e delle piccole imprese, approfondire contraddizioni, difficoltà, risorse del Sud.

Ad aprire i lavori, giovedì 27 ottobre, presso il Resort Altafiumara, sarà il Presidente di Confartigianato Calabria, Francescantonio Liberto. Seguiranno i saluti del Presidente di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti, e del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio e del Sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

I temi della Convention saranno introdotti da Rosa Gentile, Vice Presidente di Confartigianato Imprese Delegata al Mezzogiorno. Su economia, mercato e Mezzogiorno interverrà poi Giulio Sapelli, economista dell’Università Statale di Milano. Su sviluppo e legalità il Sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo.

Riflettori puntati sul mondo dell’impresa con 6 testimonianze che concluderanno la prima giornata della Convention. A rappresentare la Calabria ci sarà il dott. Vincenzo Caruso della Palermo Ferro Battuto, importante realtà del territorio Vibonese.

La seconda giornata, quella di Venerdì 28 ottobre, sarà aperta da Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio studi di Confartigianato, che illustrerà il trend delle micro e piccole imprese con un focus su lavoro, innovazione, made in Italy, turismo e green economy.

Seguirà la presentazione del libro “Confartigianato, dalle origini al consolidamento democratico (1946-1958)”, a cura dell’autrice, Anna Pina Paladini, ricercatrice di Storia Contemporanea dell’Università del Salento

La parola passerà poi alla politica con la tavola rotonda “5 leve per il Sud”, alla quale prenderanno parte gli Assessori Regionali allo Sviluppo Economico delle Regioni del Mezzogiorno: Carmela Barbalace della Regione Calabria; Mariella Lo Bello, della Regione Sicilia; Carlo Veneziale, della Regione Molise.

Le conclusioni della Convention sono affidate ad Antonio Gentile, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico.