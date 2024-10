Villa San Giovanni, le concessioni del Molo di sottoflutto arrivano a stagione quasi conclusa

Saranno l’Ati Reggio Charter Srl-PF Processi speciali srl e la Società Marina dello Stretto Srl a gestire le due aree (rispettivamente denominate lotto A e B) del molo di sottoflutto ubicato in località Crocerossa del Comune di Villa San Giovanni.

A certificarlo è la determina n° 511 dello scorso 17 agosto, con cui il Settore Tecnico urbanistico del Comune di Villa San Giovanni guidato da Ida Albanese, sottolinea che il rilascio delle concessioni demaniali, potrà comunque avvenire esclusivamente in seguito ad acquisizione di parere vincolante dell’Autorità Marittima – Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ed in seguito a pagamento del relativo canone demaniale per l’area oggetto di concessione.

Una buona notizia per i diportisti dello Stretto e per i turisti che finalmente potranno usufruire a pieno del molo di sottoflutto, anche se la tempistica lascia molto a desiderare. Basti pensare che la concessione è relativa al periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre di quest’anno. Insomma, l’affidamento arriva proprio alla metà del tempo previsto per la concessione, e quindi a stagione estiva quasi conclusa.

D’altra parte la “Manifestazione di Interesse per l’affidamento in concessione per la stagione balneare 2020 di due aree demaniali marittime (Lotto A e Lotto B) inserite all’interno del molo di sottoflutto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” è stata pubblicata solo sul finire di giugno, il che ha pregiudicato la partecipazione alla stessa. I tempi tecnici, le procedure di gara, l’apertura dei plichi e la verifica dei requisiti hanno fatto il resto.

Ed infatti alla gara hanno partecipato soltanto tre “società” (oltre alle vincitrici, anche la Lacinia Yacht Service Srl di Palmi) ed a seguito della verifica dei documenti presentati la Commissione giudicatrice (presidente Donatella Canale, componenti Bruno Doldo e Antonio Domenico Principato, con segretario Iunior Antonio Ascente) ha stilato la graduatoria che ha premiato la Marina dello Stretto Srl con sede in Via Stazione Vecchia di Villa San Giovanni con 94,60 punti per ciò che concerne il lotto B; e l’Ati Reggio Charter Srl-PF Processi speciali srl, con sede in via De Nava di Reggio Calabria con 91,50 punti, concorrente per il lotto A.