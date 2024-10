Villa, prosegue online lo sportello d’ascolto “In Difesa” targato Biesse

Il servizio sarà attivo il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 gestito dalla dott.ssa Francesca Mesiano e dal dottor Marco Triglia psicologi, psicoterapeuti soci dell’associazione.

“E’ fondamentalmente proseguire l’attività dello sportello per continuare a sostenere e supportare anche in questo momento storico che stiamo vivendo a causa del Corona virus i nostri studenti – spiega la presidente Bruna Siviglia – non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, il nostro impegno contro ogni fenomeno di violenza e di illegalità va avanti oggi più che mai”.