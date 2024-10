Villa San Giovanni, questione ripetitori. Siclari e Caminiti rispondono a FDI

«Su questa questione la mia amministrazione ha già agito. L’installazione di nuovi ricevitori è senza dubbio un’eventualità che ci vede contrari e sulla quale stiamo vigilando, infatti, abbiamo già allertato l’ufficio tecnico e attueremo tutte le azioni di nostra competenza che possano limitare l’istallazione. Tutto ciò che può essere dannoso o nocivo per la salute dei nostri concittadini sarà ostacolato, infatti, continueremo a monitorare l’avanzamento delle richieste. Per quanto riguarda l’osservatorio salute e ambiente, vogliamo rassicurare il gruppo FDI che l’amministrazione sta lavorando in sinergia con l’opposizione per individuare il medico che ne possa fare parte. Superato questo step sarà operativa, nel frattempo siamo comunque molto attenti alle questioni ambientali».