Villaggio dello Sport: accordo tra l’ASC ed il Clivia Reggio Village. I dettagli

Giorni duri, difficili per lo sport, ma anche periodo in cui in mezzo a mille difficoltà, le riflessioni possono portare a nuove idee e progetti. E così, grazie all’accordo stipulato tra l’infaticabile presidente del comitato Asc di Reggio Calabria Antonio Eraclini ed il lungimirante presidente dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile Fortunato Martino, è nato l’Asc Villaggio dello Sport, che si andrà a sviluppare all’interno del centro sportivo Clivia Reggio Village.

Si riparte? finalmente pare di si. Attendiamo solo la pubblicazione del protocollo di sicurezza relativo allo sport all’aperto ed ai centri ricreativi estivi per bambini, che il Governo dovrebbe comunicare nelle prossime ore. Spazio per tutte le età ed un contenitore che vedrà il divertimento e la socialità come nuova ripartenza.

Non abbiamo mai, nemmeno per un istante, perduto la speranza. Abbiamo sempre lavorato ad un “possibile domani”. Lo sport si è arrestato come tutte le attività per l’emergenza covid-19, ma come ogni singolo sportivo, l’Asc ha un cuore che batte al ritmo delle attività e delle competizioni. Non ci saremmo mai avventurati nell’incertezza di un sito che non garantiva tutte le normative di sicurezza, spazio e sanificazione, oggi possiamo.

C’è il Clivia Reggio Village, dotato di ampi spazi, tre differenti accessi alla struttura, illuminazione serale, diverse postazioni audio, possibilità di controllo totale, sicurezza garantita h24, ombreggiatura naturale, verde curato, punti ristoro, presidio sanitario costante.

Un contenitore unico, all’interno di una grande zona urbanizzata della nostra città e noi sappiamo come riempirlo di attività. I migliori istruttori qualificati e con comprovata esperienza, quindi i migliori professionisti delle strutture affiliate ad Asc saranno a disposizione di chi, come noi, non vede l’ora di assaporare questa nuova normalità.

Chiaramente il tutto si svolgerà nel pieno rispetto e nella totale garanzia della minuziosa e precisa attuazione di ogni punto del protocollo di sicurezza che il ministero ci consegnerà.

Vi ricordate quando ci dicevamo distanti ma uniti? Bene siamo pronti per dirci uniti ma distanti!

E’ garantita un’opportunità per tutte quelle strutture sportive o associazioni che non hanno la possibilità di usufruire di luoghi all’aperto, per poter continuare a soddisfare la richiesta della loro abituale utenza.

Per Maggiori informazioni – Contattare lo Staff ASC alla mail info@ascreggiocalabria.it

Oppure ai contatti telefonici – 3281722070 – 3392791973 – 3386012958