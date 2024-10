Villetta di Santa Caterina pronta per l’inaugurazione: ecco l’anteprima – FOTO

Mancano ormai poche ore all’inaugurazione della ‘vecchia’ villetta di Santa Caterina che, da domani, avrà un nuovo nome ed un nuovo look.

“Piazza Sant’Ambrogio” è così che si chiamerà d’ora in poi un punto di riferimento per intere generazioni della zona nord di Reggio Calabria. Situata di fronte all’istituto scolastico elementare ‘Italia Falcomatà’, la villetta fa indubbiamente parte dei ricordi di migliaia di bambini, ragazzi, adulti e anziani che lì hanno trascorso intere giornate.

“Ci vediamo sabato 19 ottobre alle 10.30 in piazza Sant’Ambrogio per provarle insieme a tutti i bambini e anche ai meno bambini. Attenti a non perdervi, caso mai chiedete della vecchia Villetta di Santa Caterina”.