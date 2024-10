Aleandre Basket: conferma per Vincenzo Meduri nel ruolo di dirigente

L’Aleandre Basket Reggio Calabria conferma una pedina imprescindibile all’interno del proprio staff dirigenziale. Nonostante il suo attuale ruolo dirigenziale, Vincenzo Meduri, classe 1984, non disdegna l’aspetto tecnico, grazie a un percorso proficuo come giocatore. Playmaker unico, ha lasciato il segno nel basket reggino.

Una carriera di successi

Suo padre, Pasquale Meduri, è stato uno dei massimi esempi da seguire come dirigente esecutivo ai tempi del glorioso Cap Reggio Calabria. La tradizione sportiva continua con sua figlia Carla Meduri, oggi prodotto d’eccellenza di casa Aleandre, attualmente in Serie B con la CCB, in sinergia con i colori bianco-blu.

Un ritorno con entusiasmo

Vincenzo ha intrapreso questa nuova avventura dirigenziale con grande entusiasmo, mettendo a disposizione la sua preparazione ed esperienza. La sua carriera da playmaker ha fatto epoca, vestendo le canotte di squadre storiche come Cap Reggio, Audax, Virtus Lamezia e Villa San Giovanni.