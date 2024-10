Il prof Schettini torna in Calabria con ‘La Fisica che ci piace’: show tra scienza e spettacolo

Torna in Calabria il professore di fisica più amato dal web, Vincenzo Schettini, pronto a trasformare la fisica in uno spettacolo emozionante e coinvolgente con il suo format teatrale “La Fisica che ci piace – La lezione show”. Un’esperienza unica che saprà affascinare tanto gli amanti della fisica quanto i curiosi e i nostalgici delle lezioni liceali.

Le tappe in Calabria

Il tour calabrese farà tappa nelle seguenti città:

20 novembre : Teatro Politeama, Catanzaro

: Teatro Politeama, 21 novembre : Teatro Apollo, Crotone

: Teatro Apollo, 22 novembre : Cinema Teatro Garden, Rende

: Cinema Teatro Garden, 23 novembre: Cinema Teatro Metropol, Corigliano Rossano

Con milioni di seguaci sui social media, Schettini ha conquistato un vasto pubblico dal 2017, quando ha iniziato a postare video che rendono la fisica accessibile e divertente. Il segreto del suo successo? L’empatia e la capacità di entrare in sintonia con chiunque, trasmettendo l’amore per la fisica in modo autentico e appassionato. Recentemente, Schettini ha iniziato anche una nuova avventura televisiva con “La Fisica dell’Amore” su Rai2.

Un successo travolgente

Lo spettacolo teatrale, prodotto da Paolo Ruffini con Vera Produzione, ha già incantato oltre 28.000 persone in 30 date, raccogliendo sold out in tutta Italia, inclusa la tappa dello scorso anno a Rende. Con “La Fisica che ci piace – La lezione show”, Schettini trasforma il palco in una grande aula scolastica, portando il pubblico in un viaggio travolgente tra esperimenti e meraviglie scientifiche.

Organizzazione e biglietti

Le tappe calabresi sono organizzate da Gianluigi Fabiano de “L’Altro Teatro”, e cofinanziate con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02, attraverso l’Avviso “Programmi di distribuzione teatrale” della Regione Calabria. L’appuntamento di Crotone fa parte della stagione “L’Hera della Magna Grecia” della Beethoven Acam. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili tramite il circuito TicketOne.