10eLotto, vinti 100 mila euro in provincia di Reggio Calabria

Colpo grosso nell’ultimo concorso del Lotto ad Ala, in provincia di Trento, dove sono state centrate tre cinquine da 74.660 euro ciascuna, per un totale che sfiora i 224 mila euro – come riferisce l’agenzia specializzata Agimeg – grazie ad altrettante schedine giocate mettendo in gioco dieci numeri sulla ruota di Bari, tutte con un importo complessivo di 5 euro (1 sul terno, 1 sulla quaterna e 3 sulla cinquina).

Concorso particolarmente ricco anche per il 10eLotto, con ben tre vincite da 100 mila euro ciascuna realizzate a Cusano Milanino (MI), Cugliate Fabiasco (VA) e Laureana di Borrello (RC), grazie a tre giocate Doppio Numero Oro (due realizzate centrando nove numeri su dieci messi in gioco ed una otto numeri su nove). In totale da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 180 milioni di euro.