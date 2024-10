Viola, Agbogan: “Contro Matera tanta voglia di rivalsa”

Dopo una delle migliori gare con la canotta neroarancio Allen Agbogan è stato l’ospite settimanale di “Tutti i figli di Campanaro”, format radiofonico in onda su Radio Touring 104.

La guardia neroarancio ha così commentato il successo contro la Luiss Roma:

“E’ stata una partita intensa, noi abbiamo affrontato subito la gara nel modo giusto con un parziale importante. Eravamo molto carichi, avevamo voglia di vincere e di scavalcare la Luiss Roma in classifica, ci siamo riusciti e siamo felici. Abbiamo commesso qualche errore nel finale ma possiamo ritenerci soddisfatti”.

Il suo fatturato offensivo è in crescita nelle ultime gare, da specialista difensivo ad arma in attacco.

“La parte difensiva mi caratterizza un po’ di più, in attacco a Roma sono riuscito a trovare continuità e fiducia, aver realizzato dei punti importanti per la squadra è il fattore fondamentale anche se spesso mi occupo più di non farne fare agli avversari”.