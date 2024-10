Mood Project Viola, Agbogan: “La voglia di rivalsa rispetto all’andata ci carica”

Alla vigilia della gara contro la Costa d’Orlando, Allen Agbogan ha presentato il prossimo impegno ai microfoni di Radio Touring 104. La guardia della Mood Project, ospite di “Tutti i Figli di Campanaro” vuole riscattare la sconfitta subita nella gara d’andata:

Raggiunti i play off, la Viola avrà cinque gare per migliorare il proprio piazzamento.

“L’obiettivo sarà quello di affrontare le ultime cinque gare come delle finali, abbiamo tutto da guadagnare. I play off sono un grande risultato, ottenuto grazie al lavoro di tutti, squadra, staff e tutti quelli che lavorano con noi. Un risultato importante soprattutto per i tifosi che ci hanno sostenuto nei momenti di maggiore difficoltà. Non dipenderà solo da noi. Faremo il massimo per provare a vincerle tutte, conosciamo le nestre potenzialità ma avremo anche difronte avversari importanti come Salerno e Napoli. Le difficoltà ci saranno ma noi punteremo comunque a migliorarci. Poi penseremo ai play off, in quella fase i pronostici non avranno un grande valore, dipenderà molto dalla condizione e chi commetterà meno errori andrà avanti”.