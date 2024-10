Viola, baratro o rinascita? I possibili scenari in casa neroarancio

Sarà serie B come lo scorso campionato, serie C o baratro? Giorni decisivi in casa della Viola

Novità in casa Viola, durante questi giorni che saranno determinanti per la stessa esistenza della prima squadra cittadina di pallacanestro. Il sindaco di Reggio Calabria, come annunciato da CityNow Sport, ha incontrato il Supporters Trust, gruppo composto da 110 soci, che propone un progetto sostenibile che riparta dalla serie C e la FIP Calabria è disposta a dar man forte a tale idea.

Nel fine settimana invece è arrivata notizia di un gruppo di imprenditori che sembra si stia attrezzando, come sottolinea stamane la Gazzetta del Sud, rendendosi pronto ad affrontare un campionato di B. Ieri sono scaduti i termini di presentazione delle domande relative all’iscrizione di un campionato nazionale e della Viola dopo quasi 10 anni non c’è alcuna presenza.

Dunque speriamo, il margine di tempo necessario per l’iscrizione lo permette, che una strada di questo bivio simile a quello dell’inizio del viaggio dantesco, venga in qualche modo percorsa, perché nonostante tutto, gli inferi ad un ambiente storico come quello neroarancio andrebbero tutt’altro che bene.