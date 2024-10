Viola Basket: al via la prevendita per la gara con la Virtus Roma

I biglietti per la gara “MetExtra Viola Reggio Calabria – Virtus Roma” in programma Domenica 8 Ottobre alle ore 18.00 , saranno in vendita da Sabato 7 Ottobre . Ecco le modalità di acquisto:

– Sabato 7 Ottobre dalle ore 9.30 – 12.30 / 16 -20 presso l’Orange Store del Piante Viola

– Domenica 8 Ottobre dalle 16.00 alle 18.00 presso il botteghino del PalaPentimele.

Questi i prezzi :

PARTERRE centrale € 25,00

12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00

0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00

PARTERRE laterale € 16,00

12-17 anni PARTERRE laterale € 12,00

0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS

TRIBUNA € 12,00

12—17 anni TRIBUNA € 8,00

0-11 anni TRIBUNA GRATIS

Fonte: Ufficio Stampa Viola RC