Viola Basket, buon test contro la Pallacanestro Trapani

Prosegue con un altro importante test estivo la preparazione al campionato della Viola Basket Reggio Calabria contro la Pallacanestro Trapani, sul campo neutro di Patti. Senza Mordente e con Crosariol fermo per 30 giorni, la squadra di coach Benedetto prova varie soluzioni e schemi. Ottime le prove degli americani Freeman e Brackins. Nel terzo periodo la Viola parte fortissimo, mettendo in evidenza le proprie qualità. Nel quarto periodo per la squadra di coach Benedetto, sugli scudi ci vanno Brackins e Freeman. Un buon test estivo per i Neroarancio, che mettono un altro importante tassello alla preparazione estiva.

Viola Reggio Calabria – Pallacanestro Trapani 71-85 (14-29; 22-20; 24-17; 11-19)

Viola Reggio Calabria: Spinelli 12, Freeman 12, Rullo 7, Ghersetti 12, Costa, Lupusor 6, Brackins 22, Mordente ne, Crosariol ne, Sindoni ne, Franzò ne. All. Benedetto.

Pallacanestro Trapani: Renzi 24, Tommasini 13, Gloria 2, Chessa 6, Ganeto 13, Viglianisi 7, Griffin 20, Molteni, Costadura, Filloy ne, Fontana ne. All. Ducarello.

Fonte: violareggiocalabria.it