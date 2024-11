Viola Basket in carrozzina presenta il calendario 2015.

Domenica 4 Gennaio 2015 la presentazione del calendario 2015 della Viola Basket in carrozzina.

Nel corso dell’appuntamento scopriremo insieme tutti gli scatti fotografici realizzati per Viola Bic da alcuni tra i più apprezzati fotografi del nostro territorio:Enzo Penna, Antonio Sollazzo, Salvatore Colloridi, Paolo Albanese e Fabiana Amodeo.

Avremo inoltre l’opportunità di gustare insieme le specialità culinarie preparate dallo chef Salvatore Neri che ha scelto il Parco Ecolandia come cornice per il suo nuovo Eco Ristorante.

Tariffe ed informazioni:Pranzo €20Calendario €10 (solo i primi 100)