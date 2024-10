Viola Basket, tramontata la speranza di iscrizione al campionato di B

La Viola non disputerà la Serie B 2019/2020. Svanita ogni speranza relativa al gruppo imprenditoriale capace di gestire una situazione incandescente, un cortocircuito gestionale che ha mandato in tilt le ultime stagioni. Dalla serie A2 alla serie C nel giro di due anni, in un modo quasi surreale soprattutto per i tifosi che hanno assistito a dei campionati di primo livello della propria squadra.

Probabilmente la classe dirigente della pallacanestro neroarancio, generalizzando, non è riuscita a stare dietro al cambiamento epocale di un basket sempre più legato a regole ferree che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Adesso toccherà rimboccarsi le maniche, e ricominciare, questo stop, non bisogna per forza interpretarlo negativamente, bensì come un momento di riflessione per ripartire in modo più concreto e strutturato in relazione alle nuove esigenze federali.

Nel frattempo la Scuola Basket Viola si è regolarmente affiliata e disputerà la C, spetterà alla realtà cittadina catalizzare coloro i quali erano abituati a palcoscenici diversi ma che non possono rinunciare alle partite domenicali. Se si muoverà ed in che modo anche il Supporters Trust lo scopriremo presto. Il basket reggino si ritrova all’anno zero, l’auspicio è che ci saranno le condizioni per ripartire nuovamente.