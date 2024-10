Viola, Mecacci: “Affrontiamo la rivelazione Roma. Servirà il supporto del pubblico”

“Giochiamo contro quella che per gli addetti ai lavori, nonostante sia in un momento di flessione, è senza dubbio la rivelazione del campionato. E’ una squadra giovane con solamente tre senior, tutti gli altri sono ragazzi cresciuti nel settore giovanile, giovani che fanno dell’atletismo, della verticalità e dell’energia i loro punti di forza. Sono stati a lungo tempo primi, sono stati gli unici a battere Caserta, questo certifica il lavoro fatto dalla squadra e dal loro allenatore. Il terminale è Mouaha che ha quasi 17 punti di media, ma a seconda della partita riescono a trovare interpreti diversi ed a distribuire bene il minutaggio di tutti i giocatori”.

“Sicuramente rivedremo assetti diversi con qualche piccola variante tattica, abbiamo lavorato per quattro giorni dopo Natale ovviamente su questo, dovremo fare di necessità virtù in attesa di vedere se sarà possibile con il mercato colmare questa lacuna. Abbiamo fatto a meno di Paesano per un paio di giorni a causa di un forte attacco influenzale ma lo recupereremo per domani. Dobbiamo trovare nuove certezze con sistemi di gioco nuovi”.