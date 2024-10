Viola Basket su questione impiantistica: “Urge soluzione”

La Viola Reggio Calabria informa che nella giornata di ieri si è tenuto presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria un incontro fra l’Amministratore Unico, Dirigenti e Funzionari sul tema del Pianeta Modena nel quale i rappresentanti dell’Amministrazione hanno ribadito, dopo averlo fatto presente per la prima volta il 28 settembre scorso, la presenza di un sospeso riferibile agli anni 2014 e seguenti.

L’Amministratore Unico, come per il sospeso inerente al PalaCalafiore notificato dal Comune per la prima volta il 19 settembre scorso (e riferibile agli anni 2012 e seguenti), ha manifestato ai rappresentanti dell’Amministrazione – incontrati più volte a fine luglio senza che tali temi fossero esplicitati – l’assoluta assenza di riferimenti documentali ricevuti dalla passata gestione, sia per PalaCalafiore quanto per Pianeta Modena.