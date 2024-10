Viola Basket Reggio Calabria, Mecacci non aspetta la Polisportiva

Una nota social annuncia l’approdo a Cento del coach toscano dalla Viola Reggio Calabria.

La Benedetto XIV annuncia la firma di MATTEO MECACCI come capo allenatore per la stagione 2019/20.

Classe ’86, dopo l’esordio come coach nella U19 della Virtus Siena nel 2011, coach Mecacci ha guidato la Mens Sana Siena nel 2014/2015, portandola alla promozione in A2.

Dopo tre stagioni in A2 come vice alla Mens Sana, nella scorsa stagione Mecacci è stato capo allenatore alla Viola Reggio Calabria.

Il coach è già al lavoro con il DS Belletti per la definizione dello staff tecnico e della squadra, in vista della prossima stagione sportiva 2019/20.

BENVENUTO COACH! ?

⚪?? #WeAreCento