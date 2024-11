Viola Basket: Tutti al PalaCalafiore…arriva l’altalena!

In occasione della partita Viola–Scafati, che si terrà domenica 1 febbraio 2015 al Palapentimele di Reggio Calabria, il team neroarancio ha offerto all’A.GE.DI. onlus (Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili) 200 biglietti, il cui ricavato sarà destinato per intero quale contributo all’acquisto di un’altalena attrezzata per carrozzine che possa garantire a tutti i bambini, anche a quelli impossibilitati a deambulare in maniera autonoma, un loro diritto fondamentale, GIOCARE. La Viola, dunque, conferma il proprio impegno fattivo nel campo del sociale abbracciando, da subito, l’idea promossa dal gruppo dei volontari dell’Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili di Reggio Calabria. La società neroarancio invita la cittadinanza reggina ad accogliere con entusiasmo e sensibilità l’iniziativa, acquistando il biglietto e contribuendo così alla raccolta fondi. Nel corso della partita il team Viola, consegnerà alla presidente dell’AGEDI un assegno simbolico a conferma dell’impegno profuso nell’iniziativa.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it/