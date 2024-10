Viola Basket contro Valmontone al PalaCalafiore per stupire ancora

di Domenico Suraci – In una settimana a dir poco tribolata della Viola Basket, attualmente infatti sono protagoniste le vicende extrasportive, durante questo tiro e molla, i vincitori assoluti sono i tifosi, che entrano di diritto nella storia neroarancio per aver pagato gli stipendi degli eroi che scenderanno in campo domenica alle ore 18:00 contro Valmontone al PalaCalafiore, che con i suoi due punti in classifica, ha dimostrato di dar del filo da torcere agli avversari ma con una sola vittoria.

L’AVVERSARIA. Roster esperto e di qualità quello della Virtus Valmontone che a dispetto dei risultati sin qui ottenuti coach De Cesaris può contare su una squadra con delle individualità importanti. La classifica recita un solo successo ( all’esordio contro Costa d’Orlando) e ben sei sconfitte consecutivi per i laziali che hanno dovuto però far fronte ad un calendario che li ha visti impegnati contro le squadre più attrezzate del campionato.

IL ROSTER. Il playmaker sarà l’ex di turno Nunzio Sabbatino, per due stagioni ( 12/13 e 13/14) in canotta Viola nella vecchia DNA, in guardia ci sarà l’esperto Daniele Grilli reduce dall’ottimo campionato con Barcellona ed in grado di mettere a referto 19 punti di media a partita. Pierangeli e, inizialmente dalla panchina, Scodavolpe completano un reparto esterni di primissimo livello. Muscoli ed esperienza non mancano neanche al reparto lunghi. L’ex Catanzaro Pichi farà coppia con l’eterno Luca Bisconti sono due certezze per la categoria. Ruiu, Livelli ed Ugolini completano il roster.

Dal canto suo il coach della Viola Reggio Calabria ha dichiarato: “Sarà una partita tutt’altro che semplice, il più grande errore che possiamo commettere è quello di giudicare Valmontone sulla base della classifica che ha. La verità è che nonostante le sei sconfitte consecutive hanno sempre giocato alla pari con tutti, anche con squadre più accreditate di loro. Nel turno infrasettimanale,privi di Sabbatino, hanno messo in difficoltà Scauri. Sono una squadra esperta, composta da giocatori di categoria come Grilli, Pierangeli e Scodavolpe, o superiore come Bisconti che ha giocato e vinto in A2”.

Note: Tutti a disposizione di coach Mecacci.

Media: Radiocronaca a cura di radio Antenna Febea (FM 100.3 – 100.6 – 107, anche in streaming su www.antennafebea.it o nella sezione “Media – Streaming” del sito www.violareggiocalabria1996.it).