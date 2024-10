Viola contro Cagliari al PalaCalafiore per ritrovare la vittoria

di Domenico Suraci – Uno scontro quello tra i reggini ed i sardi alle 20:30, al PalaCalafiore, alla ricerca di un piazzamento playoff. La Viola dovrà far proprio il fattore campo, come sempre, dove ha ottenuto gran parte dei punti del campionato in corso. L’andata non fu favorevole ai reggini e come già analizzato sulle pagine di CityNow Sport, la squadra isolana ha un roster di tutto rispetto, da contenere sicuramente l’ex Roberto Rullo che speriamo non abbia la stessa forza e che sia marcato differentemente, rispetto all’ex Marco Casini affrontato domenica Rieti dove i neroarancio hanno mal figurato così da essere chiamati ad un immediato riscatto nel match infrasettimanale.

QUI REGGIO CALABRIA



Marco Calvani (allenatore) – “Fortunatamente c’è subito il turno infrasettimanale, perché per noi che viviamo di questo lavoro possiamo in pochi giorni cancellare e resettare quello che è stato prima. La gara con Cagliari arriva nel momento giusto. Cagliari è una squadra capace di vincere a Legnano, Siena ed Agrigento, una squadra con un’ottima struttura fisica, noi abbiamo dimostrato già all’andata di essere competitivi nonostante la sconfitta”.

Patrick Baldassarre (giocatore) – “Dobbiamo sicuramente reagire dopo la gara di Rieti dove abbiamo fatto una prestazione assolutamente non da noi. Dobbiamo dimostrare prima di tutto a noi stessi che siamo molto di più. Cagliari è una squadra che corre molto, dovremo essere bravi a gestire noi il ritmo e le varie situazioni della gara. La squadra ha voglia di ritrovare la vittoria e sono sicuro che anche in questa occasione i nostri tifosi ci aiuteranno”.

Media – Diretta streaming su LNP TV, radiocronaca in diretta a cura di Antenna Febea.

QUI CAGLIARI

Riccardo Paolini (allenatore) – “Reggio Calabria è una squadra in grande forma che ha vinto cinque delle ultime sei partite perdendo solamente domenica in trasferta. Grazie a questi successi la Viola ha attirato tanto pubblico come dimostrato dall’ultima gara in casa. Mi attendo dunque un clima acceso perchè è una sfida che conta molto sia per noi sia per i nostri avversari. Dobbiamo affrontare questo impegno con la massima attenzione mentale contro una formazione di valore che ha un ottimo quintetto e dei cambi che sanno benissimo cosa fare, tra cui Benvenuti che è un giovane in notevole ascesa. Dobbiamo quindi disputare una grande partita come abbiamo fatto a Trapani, Legnano o Siena”.

De’Shawn Stephens (giocatore) – “Sappiamo che ci attende una gara molto difficile visto che Reggio Calabria è una squadra forte e in grande forma. Senza dimenticare che la Metextra in casa ha perso solamente in un’occasione nell’intera stagione e che può contare su una delle migliori coppie di stranieri del Girone Ovest. Noi però vogliamo dare una dimostrazione di orgoglio dopo la brutta sconfitta interna con Latina. Sarà importante essere concentrati e attenti per tutti e quaranta i minuti e poi vedremo se saremo riusciti a ribaltare i pronostici”.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta da Videolina, canale 10 del digitale terrestre, e da LNP TV.

METEXTRA REGGIO CALABRIA – PASTA CELLINO CAGLIARI

Dove: PalaCalafiore, Reggio Calabria

Quando: giovedì 8 febbraio, 20.30

Arbitri: Terranova, Lestingi, Perocco

Andata: 74-83

In diretta su LNP TV Pass: http://bit.ly/2sjojAC

Foto di Maurizio Polimeni