Viola-Catania al PalaCalafiore. Al via la prevendita

Dopo la vittoria contro Pozzuoli, Domenica si ritorna in campo al “PalaCalafiore”. Info biglietti per la gara Viola Reggio Calabria – Alfa Catania. E’ attiva la prevendita dei ticket per la gara valida per 6 ^ giornata del girone D della Serie B “Old Wild West” in programma Domenica 4 Novembre alle ore 18.00 presso il “PalaCalafiore”.

INFO TICKET E PREVENDITA Prezzi: PARTERRE CENTRALE : 18,00 € PARTERRE LATERALE : 15,00 € TRIBUNA : € 10,00 OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna” potranno acquistare il biglietto al costo di 1,00 € PUNTI VENDITA Presso il “Pianeta Viola” Venerdì 2 Novembre : 16.00 – 20.00

Sabato 3 Novembre : ore 10.00 – 13.00 /16.00 – 20.00 Biglietteria del “PalaCalafiore” : Domenica 4 Novembre dalle ore 16.00 sino all’inizio della gara. Si comunica inoltre che per la gara di Domenica 4 Novembre contro Catania sarà previsto un prezzo speciale per i tifosi della “Curva Massimo Rappoccio”. Il responsabile di ciascun gruppo organizzato dovrà presentare una lista nominale dei propri iscritti presso la Biglietteria del “Pianeta Viola” entro Sabato ore 19.30 al fine di ricevere tutti i tagliandi presenti nella suddetta lista riservati all’ingresso al settore “Curva” il cui costo sarà pari a € 7.00 cad. #tuttialpalazzo