Aurelio Coppolino, nell’ultimo video di una lunga serie, conferma il grande impegno profuso per la Viola Reggio Calabria, è un fiume in piena di idee, progetti e pianificazione. Ben sedici i punti trattati.

CONTESTO INIZIALE. “E’un percorso nuovo, siamo in un’era sociale ed economica diversa, guardiamo cosa c’è stato ieri, stiamo con i piedi per terra, ma oggi è tutt’altra storia. Guardare certe immagini sotto un certo punto di vista ci frena, perché abbiamo negli occhi le gesta degli eroi che appartengono ad un’era diversa. Quella di oggi è una società sportiva che si trova in una città diversa dalle varie epoche dei migliori tempi.

“

Il calendario di precampionato e campionato

Il raduno dello staff tecnico sarà mercoledì 22 agosto, la presesosn prevede un incontro contro la Costa d’Orlando il 5 di settembre che verrà a Reggio sabato 8 settembre al PalaCalafiore. Il 12 settembre giocheremo contro l’Orlandina Basket, il 15 settembre contro il Catanzaro, il 19 al Lamezia, il 22 a Catanzaro. Fine settembre come ogni anno, il trofeo Sant’Ambrogio.

Le prime gare del campionato, il 7 ottobre a Matera, 14 contro Palestrina, un big match. Un campionato tosto con competitor molto agguerriti.

SERIE B, PROMOZIONE E RICORSO. “Il prossimo anno prevede playoff e per i vincitori una FINAL FOUR, il passaggio in A2 ce lo dovremo sudare, anche se non dimentichiamo la strada del ricordo. Chiuso l’avvio, ci concentreremo per il ricordo. Sul punto incontrerò il presidente Basciano, ho necessità di comunicare con la Lega Nazionale Pallacanestro.

“

Pianeta Viola e PalaCalafiore: le strutture

PIANETA VIOLA. “Abbiamo bisogno di strutture, a Capo d’Orlando non abbiamo strutture come il Pianeta Viola. A Reggio Calabria, 30 anni fa è stata costruita una struttura magnifica, che dopo diversi decenni è ai minimi termini. Da quando mi sono insediato con somme già di trentamila euro, ho dato una sistemata. Il sindaco della città metropolitana che ringrazio, ha comunicato che ha intenzione di emanare un bando, al quale possono partecipare più soggetti. Io sono qui dal 30 di luglio ed ho necessità come Amministratore Unico di capire, e pianificare cosa avverrà dopo e valutare costi/benefici altrimenti io paradossalmente andrò via dal Pianeta Viola.

“

AL PALACAFIORE “C’è stato un sopralluogo, col delegato Latella, voglio cambiare la struttura reggina a partire dal parquet neroarancio, l’area ospitality dovrà ripercorrere la storia del basket ed invitare tramite Sant’Ambrogio e Porto tutte le società calabresi, più punti ristoro, Viola Store, spalti e servizi igienici. Io voglio una concessione pluriennale, attendiamo riscontri.

“

Organigramma, satellizzazione e presentazione alla città

L’ORGANIGRAMMA è quasi definitivo, lunedì incontrerò Kim Huges per avvivare un’eventuale collaborazione, mancano alcuni tasselli nell’area comunicazione che stiamo definendo.

TAVOLI ISTITUZIONALI E SATELLIZZAZIONE. A breve ci sarà un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per la satellizzazione, auspico siano presenti le istituzioni. Con sette parametri capirò l’autorevolezza della società che andrò a selezionare. Abbiamo incontrato 9 società, sono rimaste Bagnara, Jolly, Pellaro e Nuovo Basket Soccorso.

PRESENTAZIONE ALLA CITTÀ’ Il 25 agosto alle 22:00 circa, all’interno dell’iniziativa civica “S’INTESI” presso l’area della stazione lido, sarà il giornalista sportivo Giovanni Mafrici a coordinare la presentazione.

IL VIOLA DAY, “All’interno del trofeo Sant’Ambrogio 28,29,30 settembre consisterà in una partite delle leggende(inviteremo tantissime conoscenze del pubblico reggino, tra cui Sasha Volkov) e la presenza di uno stand dove poter consegnare la Viola Card, con tutta una serie di agevolazioni.

“

VIOLA CARES. “Ci sarà un progetto, della Viola nel sociale, andremo incontro alle fasce deboli.

“

Campagna commerciale e abbonamenti

Inizierà a breve la CAMPAGNA COMMERCIALE gestita dal direttore marketing Paolo Frascati e agli account manager, andremo a promuovere oltre la Viola come prodotto, ma devono essere credibilità con grandi professionisti del marketing e prospettiva(vogliamo andare in A1) a promuovere.

Diversi i MAIN PARTNER di alto spessore che hanno portato ben 150 mila euro che allargherò con partner di caratura internazionale che porteranno l’introito a 450 mila euro.

CAMPAGNA ABBONAMENTI. “C’è tutto sulla fan page, con costi diminuiti del 30% e tante promozioni dedicate alla società calabresi, introduzione della MASSIMO RAPPOCCIO. L’obiettivo minimo è 500 abbonati. Mi aspetto 2500 presenze, sperando di poter aumentare sempre più il numero dei tifosi.

“

Programmazione, sostenibilità economica, condivisione e giovani, dei punti cardini il più importante è la CONDIVISIONE, dobbiamo essere uniti, tutti al palazzo, la Viola è di chi la ama.