Viola, ecco perché abbonarsi conviene. Il dettaglio dei prezzi
Abbonarsi conviene: sconto del 30% sui prezzi 2017-18 e risparmio fino al 40% sui biglietti singoli. Ecco prezzi, date e promozioni
19 Agosto 2018 - 10:24 | di Michele Favano
Abbonarsi conviene!
Quanto? Circa il 40% (oltre il decremento del 30% rispetto ai prezzi del 2017-18), ecco i numeri
PARTERRE CENTRALE (gare 14) – abb. € 135,00 (dal 20/08 al 03/09, prelazioni 2017-18) – abb. € 175,00 (dal 04/09 al 18/09, aperta) – ticket € 18,00 (x14 gare = € 252,00)
PARTERRE LATERALE (gare 14) – abb. € 115,00 (dal 20/08 al 03/09, prelazioni 2017-18) – abb. € 145,00 (dal 04/09 al 18/09, aperta) – ticket € 15,00 (x14 gare = € 210,00)
TRIBUNA 2° ANELLO (gare 14) – abb. € 70,00 (dal 20/08 al 03/09, prelazioni 2017-18) – abb. € 85,00 (dal 04/09 al 18/09, aperta) – ticket € 10,00 (x14 gare = € 140,00)
TRIBUNA 2° ANELLO CURVA RAPPOCCIO (gare 14) – abb. € 70,00 (dal 20/08 al 03/09, prelazioni 2017-18) – abb. € 85,00 (dal 04/09 al 18/09, aperta) – ticket € 10,00 (x14 gare = € 140,00)
In più: – ticket UN18 e OV70 € 1,00 (no abbonamento) – promo famiglie (sotto link) – promo scuole e Società Sportive – t-shirt con abbonamento – Viola Card con sconti oltre 20% in decine di attività Viola Partners
La Viola è di chi la ama. Davvero
info COSTI abbonamenti: http://tiny.cc/1x1zwy
info PROMO abbonamenti: http://tiny.cc/rw1zwy
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