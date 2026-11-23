Diciassette milioni di euro per migliorare l’intermodalità e per potenziare le infrastrutture a servizio del trasporto pubblico locale in Calabria. E’ quanto prevede l’avviso pubblicato dal Dipartimento Agricoltura, areee interne e politiche di connessione territoriale che mette a disposizione le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027.

L’iniziativa riguarda 38 nodi, distribuiti in 36 Comuni calabresi, e si inserisce in una più ampia strategia regionale che punta alla realizzazione di una rete di 54 nodi intermodali, individuati dal Piano regionale dei trasporti e dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.

Gli interventi nei Comuni calabresi

Da Cassano all’Ionio (stazione di Sibari) a Castrovillari, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Paola e Rosarno, passando per Cetraro, Cirò Marina, Crosia, Isola Capo Rizzuto, Palmi, Praia a Mare, Roccella Ionica, San Giovanni in Fiore, Scalea, Siderno, Soverato, Taurianova, Trebisacce e Tropea. Sono solo alcuni dei comuni interessati che potranno riqualificare infrastrutture e spazi destinati all’interscambio tra le diverse modalità di trasporto, come installare nuove pensiline, paline informative, monitor e totem oltre che interventi per l’accessibilità, la sicurezza e la funzionalità delle aree.

L’avviso prevede un contributo pari al 100% delle spese ammissibili.

Gallo: “Una nuova idea di mobilità”

“Vogliamo costruire un sistema di trasporto pubblico locale più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo. Non è solo un investimento in infrastrutture, ma in una nuova idea di mobilità: immaginiamo che un cittadino possa raggiungere una stazione ferroviaria in autobus, proseguire il proprio viaggio in treno e trovare, una volta arrivato a destinazione, un collegamento locale facilmente accessibile. Per farlo è necessario che treni, autobus e servizi di mobilità siano organizzati in modo coordinato, con punti di interscambio funzionali, tempi di attesa ridotti e sistemi informativi capaci di orientare i passeggeri. I nodi intermodali servono proprio a questo – conclude l’assessore Gallo – trasformare stazioni e autostazioni in punti di connessione tra i territori. È un investimento importante che coinvolge direttamente i Comuni, la palla ora passa a loro.”

Domande dal 24 novembre

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai Comuni interessati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale a partire da domani, 24 novembre e fino alle ore 12:00 del 25.01.2027. L’avviso è pubblicato al link https://www.regione.calabria.it/bandi/avviso-finanziamento-dei-progetti-volti-alla-realizzazione-dei-nodi-di-interscambio-modale/