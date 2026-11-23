Sembrava un turno favorevole alla Reggina e invece la tredicesima giornata del campionato di serie D ha ribaltato il pronostico con gli amaranto sconfitti sul campo dell’Athletic Palermo e la Vibonese che ha battuto a domicilio il Sambiase. Mister Marra a fine gara ha commentato così il primato in classifica: “Il campionato è ancora lungo, in questo momento certamente ci godiamo questa posizione. Il Sambiase è un ottima squadra e lo ha dimostrato anche domenica scorso contro la Reggina. Ci hanno fatto faticare sia tatticamente che fisicamente. La Reggina è una squadra che deve fare un campionato a parte: noi in questo momento stiamo approfittando di qualche passo falso che potrebbe commettere.

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Interventi sul mercato? Se ne occupa la società assieme al Direttore, se dovessimo puntellare qualcosa sarà solo per dare ulteriore forza a questa squadra perché stanno facendo qualcosa di eccezionale. E’ difficile mettere tanti giocatori forti dentro e io sono contento soprattutto per la disponibilità che mi stanno dando quelli che in questo momento non giocano”.