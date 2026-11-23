Una serata tra cultura, impegno sociale, impresa, giornalismo e alta gioielleria. I riconoscimenti alla Reggio Calabria Basket in Carrozzina, a Mimmo Calopresti, a Mangiatorella e ad Antonino Monteleone

Dare luce al talento, raccontare il valore di un territorio attraverso le sue storie, riconoscere l’impegno di chi contribuisce alla sua crescita. È questo lo spirito della seconda edizione del Premio Rocca Diamonds Calabria, in programma domenica 29 novembre, alle ore 18.00, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

L’appuntamento riunirà protagonisti della cultura, dello sport, dell’imprenditoria e dell’informazione, accomunati dal legame con la Calabria e dalla capacità di esprimerne le energie migliori. Una serata in cui la bellezza dell’alta gioielleria incontrerà il valore delle persone, delle idee e dei progetti.

Ispirato ai valori di creatività, maestria artigianale e innovazione che caratterizzano il Gruppo Damiani, il Premio nasce dalla volontà di valorizzare le eccellenze calabresi e rafforzare il dialogo tra impresa, cultura e territorio.

«Sono emozionato e felice – dichiara il cav. Sergio Mazzuca, titolare della boutique Rocca – che la famiglia Damiani abbia scelto di investire su Reggio Calabria, permettendo l’apertura di una boutique così importante per la gioielleria e l’orologeria di alta gamma. Da imprenditore calabrese sono profondamente legato alla mia terra. Un omaggio alla Calabria che brilla».

Quattro riconoscimenti, quattro percorsi di valore

Per la categoria Sociale, il Premio sarà assegnato all’ASD Reggio Calabria Basket in Carrozzina – Reggio BIC. Fondata nel 2016, l’associazione promuove attraverso la pallacanestro in carrozzina la partecipazione sportiva e l’inclusione delle persone con disabilità. All’attività agonistica affianca iniziative educative e incontri nelle scuole, contribuendo a superare pregiudizi e barriere culturali. Il suo percorso testimonia il valore dello sport come spazio di relazione, autonomia e crescita, nel quale ciascun atleta possa esprimere le proprie capacità e contribuire ai risultati della squadra.

Il riconoscimento per la categoria Cultura/Cinema andrà al regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti. Nato a Polistena, ha costruito un percorso cinematografico attento alla memoria, alle trasformazioni sociali e alle vicende umane. Il suo esordio nel lungometraggio, La seconda volta, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes nel 1996; tra le sue opere figurano La parola amore esiste, Preferisco il rumore del mare e Aspromonte – La terra degli ultimi. In quest’ultimo film, il legame con la Calabria diventa racconto di una comunità, dei suoi diritti e del desiderio di riscatto. Un cinema capace di partire dai luoghi e dalle persone per affrontare temi universali.

Per la categoria Imprenditoria, sarà premiata Mangiatorella, realtà produttiva profondamente legata a Stilo e al patrimonio naturale delle Serre calabresi. La sua storia di imbottigliamento risale al 1904 e all’iniziativa di Achille Fazzari. Nel tempo, l’azienda ha affiancato alle proprie radici investimenti tecnologici e una presenza commerciale anche sui mercati esteri. Il suo percorso offre un esempio di come una risorsa del territorio possa diventare il fulcro di un’attività imprenditoriale capace di creare valore e far conoscere la Calabria oltre i confini regionali.

Il Premio per la categoria Giornalismo sarà conferito ad Antonino Monteleone, giornalista professionista nato a Reggio Calabria nel 1985. Dopo gli esordi nell’informazione locale, ha maturato esperienze in programmi nazionali quali Exit, Piazza pulita, Report e Le Iene, dedicandosi al reportage e all’approfondimento di vicende di interesse pubblico. Il suo percorso dalle televisioni del territorio alle redazioni nazionali arricchisce il racconto dei talenti calabresi protagonisti di questa edizione.

Leggi anche

Alta gioielleria, musica e danza sul palco del Cilea

A impreziosire la serata sarà una sfilata dedicata alle creazioni di alta gioielleria Damiani, Salvini e Baume Mercier. Dieci modelle, con il look curato da Aldo Coppola, porteranno in scena un racconto di luce ed eleganza, esaltando il design e la lavorazione dei gioielli, dirette da Natalia Spanò.

Il programma artistico vedrà inoltre la partecipazione del tenore Stefano Tanzillo e del ballerino Samuele De Luca, con momenti musicali e di danza che accompagneranno la celebrazione dei premiati.

Con la sua seconda edizione, il Premio Rocca Diamonds Calabria rinnova l’invito a riconoscere e sostenere le energie del territorio: storie diverse che restituiscono l’immagine di una Calabria capace di creare, includere, intraprendere e raccontare.