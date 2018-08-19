NOTA 35 • AREA MARKETING, OBIETTIVO TOP BRAND VIOLA

Domani inizia ufficialmente la campagna partnership Viola 208-19, con termine a metà settembre. Si creerà una rete fra imprese, aziende e industrie locali, regionali e nazionali, che genereranno nel breve, medio e lungo termine una base economica importante (oltre ad investitori Proprietà, abbonamenti, ticket e plusvalenze a partire dalla prossima stagione) essenziale per la sostenibilità economica del progetto imprenditoriale, sportivo e sociale Viola.

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Il brand Viola dopo la retrocessione

Sebbene gli anni della A1 siano lontani, e sebbene il 2018 porti con sé scorie positive e meno positive più o meno recenti, il brand Viola -all’interno dell’intero panorama sportivo, non solo cestistico quindi- ha ancora oggi un potenziale valoriale importante. Come riposizionare il brand Viola dopo la retrocessione? Una sola risposta: obiettivi chiari, con strategia pertinente e scelta di strumenti adeguati.

Obiettivo: credibilità e prospettiva Strategia: informare, comunicare, promuovere e coinvolgere in maniera innovativa, trasparente e costante Strumenti: marketing e comunicazione (sito, social, app, media tradizionali, video, foto, eventi, PR)

Chi gli interpreti, con le Aree Istituzionale, Tecnica, Medica e soprattutto Comunicazione? I componenti dell’Area Marketing insieme all’AD, con esperienze specifiche anche in ambito marketing e commerciale sportivo (FC Inter A Calcio, Reggina B Calcio, A2 Viola, A2 Basket Barcellona, A1 Capo d’Orlando) che avranno anche un obiettivo economico importante in termini di raccolta: 450.000,00 €.

Il profilo del direttore marketing Paolo Frascati

Paolo Frascati • Direttore Marketing e Comunicazione

Laureato con lode in Economia e Commercio ha affinato le proprie conoscenze nel 2005 con un Master Internazionale nel Marketing Sportivo, successivamente ha acquisito ulteriori competenze all’interno delle principali agenzia di marketing sportivo a livello nazionale – Studio Ghiretti – mettendo a disposizione la sua professionalità quale docente di materie economiche presso la SdS del CONI Calabria dal 2009 e tenendo lezioni di marketing e comunicazione sportiva all’interno di numerosi master e corsi post laurea organizzati dalle principali Università italiane. Dottore Commercialista e Revisore legale è riconosciuto per la sua serietà e professionalità, dispone di una forte capacità al lavoro per obiettivi. Il suo impegno nello studio e nell’aggiornamento costante costituisce, in un settore dinamico ed in veloce evoluzione come quello del marketing, un valore aggiunto che è in grado di condividere con il gruppo di cui è vertice. Questa dote, specie nel mondo dello sport ma non solo, rappresenta certamente il suo tratto distintivo. Determinazione professionale e serietà rappresentano alcuni tra gli elementi principali del suo metodo di lavoro.

Celeste Maltese • Account Manager

Laureata con lode in Economia Aziendale a Pavia, alunna del collegio Santa Caterina, lì ha visto nascere la sua passione per il basket ed è lì che ha iniziato a seguire per la prima volta la sua vocazione cestistica seguendo le squadre del torneo intercollegiale. Rientrata a Reggio Calabria per il dottorato di ricerca, ha avviato la sua professione di dottore commercialista e revisore legale. La scorsa stagione si è distinta per la professionalità profusa a servizio della Viola come responsabile marketing della MetExtra ed è già pronta per questa nuova esperienza. Gentilezza, determinazione e professionalità sono le sue caratteristiche principali. Ottima Conferma.

Antonio Lombardo • Account Manager

Esperienza ultra decennale come Account Manager delle principali multinazionali quali Yesmoke Tobacco, Vodafone Italia Spa, International Tobacco Agency, oggi è Responsabile Commerciale per Perfetti Van Melle Italia. Cresce nelle giovanili della Viola Reggio Calabria ed esordisce in Serie C2 calabrese all’età di 16 anni, milita per molti anni nei campionati di serie D e nel 2000 disputa un campionato di Serie C2 Piemontese con il Cus Torino. Il basket è stato il suo vero amore e dopo l’attività agonistica si dedica con successo all’ideazione ed all’organizzazione per due edizioni (2003-2004) del Torneo di pallacanestro “Magna Grecia 3vs3” all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Educazione, disponibilità e forte capacità collaborativa sono state molto apprezzate da tutto il gruppo. Benvenuto.

Alessandro Tripodi • Account Manager

Esperienza ventennale acquisita grazie alla collaborazione e al servizio offerto a riconosciute realtà imprenditoriali in ambito commerciale. Affermato sviluppatore di strategie di comunicazione, si dimostra sempre a suo agio nel creare pubbliche relazioni. Studioso attento ed analitico di tutte le ultime novità in termini di strumenti e supporti comunicativi, da oltre cinque anni è titolare di un’affermata agenzia di comunicazione. Allegro, simpatico e con un’innata predisposizione all’empatia, è un esperto conoscitore dei mezzi più efficaci al raggiungimento degli obiettivi, degli strumenti più innovativi e dei supporti più idonei all’attuazione di qualsiasi attività di comunicazione integrata, che è la massima espressione del concetto “advertising to sell”, ossia “la pubblicità che fa vendere”.

La Viola è di chi la ama

#tuttialpalazzo

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